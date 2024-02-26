Какие новые автомобили появятся в украинских автосалонах в марте 2024 года

Volvo EX30 — самый доступный среди премиальных кроссоверов в Украине. Фото: topgear.com

Уже в марте в украинских автосалонах ожидается появление нескольких новинок. Среди этих автомобилей будет несколько неожиданных вариантов.

Об этом сообщил Auto-Consulting.

Hyundai Sonata

После рестайлинга автомобиль получил новый интерьер. Салон украшен изогнутым составным дисплеем, состоящий из 12,3-дюймового экрана и тачскрина аналогичного размера. Селектор трансмиссии находится под рулем. Машина имеет бензиновый двигатель Theta III 2.5 GDi (194 л.с.) с 8-ступенчатым АКПП.

Цены на модель — от 1 195 900 грн (комплектации Comfort) до 1 562 200 грн (Top).

Hyundai Elantra

Седан получил экстравагантный и динамичный дизайн. В салоне приборная панель имеет горизонтальную ориентацию и содержит два 10,3-дюймовых дисплея.

Предлагается три варианта двигателей: базовый атмосферный бензиновый двигатель 2.0 (147 л.с.), турбированный 1.6Т (201 л.с.), а также гибрид, состоящий из 1.6 (104 л.с.) и электромотора мощностью 43 л.с. Общая мощность гибридной системы составляет 139 л.с.

Mini Cooper

Mini Cooper E с электромотором 184 л. разгоняется до 100 км/ч за 7,3 с. Автомобиль оснащается батареей емкостью 40,7 кВт-ч и может проезжать на одном заряде 305 км.

Mini Cooper SE имеет электродвигатель на 218 л.с., с которым время разгона до сотни составляет 6,7 с. Электрокар оснащен АКБ на 54,2 кВт-ч, запас хода 402 км.

Электрокроссовер Mini Countryman E получил электродвигатель 150 кВт (201 л.с.), имеет запас хода 462 км, разгоняется до 100 км/ч за 8,6 с и достигает скорости 170 км/ч.

Более мощная версия Mini Countryman SE ALL4 имеет два двигателя совокупной мощностью 308 л.с., проезжает на одном заряде 433 км, разгоняется до 100 км/ч за 5,6 с и достигает скорости 180 км/ч.

BMW

BMW 4 серии 2024 года получил легкое обновление дизайна, в том числе новый набор фар.

Цена базовой модели от — 1 676 824 грн, комплектации M440i — от 2 368 657 грн, i5 M60 xDrive — от 3 702 594 грн.

Porsche Panamera

Базовая модель имеет 2,9-литровый V6 твин-турбо мощностью 353 л.с, разгоняется до 100 км/ч за 5,2 с, максимальная скорость составляет 272 км/ч.

Porsche Panamera Turbo E-Hybrid с 4-литровым турбированным V8 и электромотором суммарной мощностью 680 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 3,2 с и развивает 315 км/ч. Батарея на 25,9 кВтч позволяет проехать до 91 км в электрическом режиме.

Цена – от 7 890 480 грн.

Volvo EX30

Компактный премиальный кроссовер Volvo EX30 построен на новой полностью электрической архитектуре, разгоняется до 100 км/ч за 3,6 с. Автомобиль является самым компактным паркетником в линейке Volvo. Уже в начальной версии EX30 оснащено многими новыми технологиями и функциями.

Цена — от 1 312 191 грн.

Skoda Kamiq

Базовая комплектация обновленного кроссовера получит 1-литровый бензиновый двигатель мощностью 95 л. Он работает в паре с 5-ступенчатой МКПП. Также будет доступен 1-литровый бензиновый двигатель мощностью 115 л.с, работающий с 6-ступенчатой МКПП или с 7-ступенчатой АКПП DSG.

Также некоторым версиям будет предложен 1,5-литровый бензиновый двигатель на 150 л.с. с 6-ступенчатой МКПП или с 7-ступенчатой АКПП DSG.

Цена — от 919 790 грн.

Skoda Scala

Хэтчбек 2024 года имеет увеличенную решетку радиатора, узкие фары и обновленный бампер. Задние фонари получили обновленную графику и стали эффективнее. Базовая версия комплектуется 1-литровым бензиновым двигателем 95 л. с 5-ступенчатой МКПП.

Цена — от 872 070 грн.

Audi Q7

Кроссоверу обновили дизайн снаружи. В салоне появилось новое рулевое колесо и современная мультимедийная система. На выбор предлагаются 2- и 3-литровые бензиновые турбодвигатели, а также 3-литровый дизельный мотор. Версии PHEV получат больший объем батареи.

Цена — от 2 609 678 грн.

Топовый Audi SQ7 предлагается с мощным бензиновым 4.0 TFSI V8 или дизельным 4.0 TDI V8 двигателями.

Цена — от 3 710 620 грн.

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