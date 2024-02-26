Які нові автомобілі з'являться в українських автосалонах у березні 2024 року

Volvo EX30 — найдоступніший серед преміальних кросоверів в Україні. Фото: topgear.com

Вже в березні в українських автосалонах очікується поява кількох новинок. Серед цих автомобілів буде кілька несподіваних варіантів.

Про це повідомив AUTO-Consulting.

Hyundai Sonata

Після рестайлінгу седан отримав новий інтер'єр. Салон оздобили вигнутим складовим дисплеєм, який складається з 12,3-дюймового екрана та тачскрину аналогічного розміру. Селектор трансмісії знаходиться під кермом. Машина має бензиновий двигун Theta III 2.5 GDi (194 к.с.) з 8-ступінчастим АКПП.

Ціни на модель — від 1 195 900 грн (комплектації Comfort) до 1 562 200 грн (Top).

Hyundai Elantra

Седан отримав екстравагантний та динамічний дизайн. В салоні приладова панель має горизонтальну орієнтацію та містить два 10,3-дюймових дисплеї.

Пропонується три варіанти двигунів: базовий атмосферний бензиновий двигун 2.0 (147 к.с.), турбований 1.6Т (201 к.с.), а також гібрид, який складається з 1.6 (104 к.с.) та електромотора потужністю 43 к.с. Загальна потужність гібридної системи становить 139 к.с.

Mini Cooper

Mini Cooper E з електромотором 184 к.с. розганяється до 100 км/год за 7,3 с. Авто оснащується батареєю місткістю 40,7 кВт-год і може проїжджати на одному заряді 305 км.

Mini Cooper SE має електродвигун на 218 к.с., з яким час розгону до сотні становить 6,7 с. Електрокар оснащений АКБ на 54,2 кВт-год, запас ходу 402 км.

Електрокросовер Mini Countryman E отримав електродвигун 150 кВт (201 к.с.), має запас ходу 462 км, розганяється до 100 км/год за 8,6 с та досягає швидкості 170 км/год.

Потужніша версія Mini Countryman SE ALL4 має два двигуни сукупною потужністю 308 к.с., проїжджає на одному заряді 433 км, розганяється до 100 км/год за 5,6 с та досягає швидкості 180 км/год.

BMW

BMW 4 серії 2024 року отримав легке оновлення дизайну, зокрема новий набір фар.

Ціна базової моделі від — 1 676 824 грн, комплектації M440i — від 2 368 657 грн, i5 M60 xDrive — від 3 702 594 грн.

Porsche Panamera

Базова модель має 2,9-літровий V6 твін-турбо потужністю 353 к.с, розганяється до 100 км/год за 5,2 с, максимальна швидкість становить 272 км/год.

Porsche Panamera Turbo E-Hybrid з 4-літровим турбованим V8 та електромотором сумарною потужністю 680 к.с. розганяється до 100 км/год за 3,2 с та розвиває 315 км/год. Батарея на 25,9 кВт-год дає змогу проїхати до 91 км в електричному режимі.

Ціна — від 7 890 480 грн.

Volvo EX30

Компактний преміальний кросовер Volvo EX30 побудований на новій повністю електричній архітектурі, розганяється до 100 км/год за 3,6 с. Авто є найкомпактнішим паркетником у лінійці Volvo. Вже в початковій версії EX30 оснащений багатьма новими технологіями та функціями.

Ціна — від 1 312 191 грн.

Skoda Kamiq

Базова комплектація оновленого кросовера отримає 1-літровий бензиновий двигун потужністю 95 к.с. Він працює в парі з 5-ступінчастою МКПП. Також буде доступний 1-літровий бензиновий двигун потужністю 115 к.с, який працює з 6-ступінчастою МКПП або з 7-ступінчастою АКПП DSG.

Також деяким версіям запропонують 1,5-літровий бензиновий двигун на 150 к.с. з 6-ступінчастою МКПП або з 7-ступінчастою АКПП DSG.

Ціна — від 919 790 грн.

Skoda Scala

Хетчбек 2024 року має збільшену решітку радіатора, вузькі фари та оновлений бампер. Задні ліхтарі отримали оновлену графіку й стали ефективнішими. Базова версія комплектується 1-літровим бензиновим двигуном 95 к.с. з 5-ступінчастою МКПП.

Ціна — від 872 070 грн.

Audi Q7

Кросоверу оновили дизайн ззовні. В салоні з'явилися нове рульове колесо і сучасна мультимедійна система. На вибір пропонуються 2 та 3-літрові бензинові турбодвигуни, а також 3-літровий дизельний мотор. Версії PHEV отримають більшого об'єму батареї.

Ціна — від 2 609 678 грн.

Топовий Audi SQ7 пропонується з потужним бензиновим 4.0 TFSI V8 або дизельним 4.0 TDI V8 двигунами.

Ціна — від 3 710 620 грн.

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