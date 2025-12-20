Видео
Главная Авто Граница критически перегружена — где сегодня наибольшие очереди

Граница критически перегружена — где сегодня наибольшие очереди

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 11:28
Граница под нагрузкой - где сегодня самые большие очереди
Очередь автомобилей на границе. Фото: Западное региональное управление ГПСУ

В субботу, 20 декабря, очереди на границе Украины зафиксированы на нескольких контрольных пунктах пропуска. Пограничники советуют водителям заблаговременно планировать свои поездки из-за возможных сбоев электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины - Западная граница.

Читайте также:

Очереди на границе Украины 20 декабря

Сегодня, 20 декабря, на границе Украины фиксируются очереди на выезд. По состоянию на 09:00 пропуск пешеходов не осуществляется на нескольких контрольно-пропускных пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 17 грудня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" - 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" - 130 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" - 60 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" - 90 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" - 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" - 110 л/а, 25 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" - 115 л/а, 26 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" - 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" - 40 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 17 грудня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" - 10 л/а, 0 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" - 30 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Черги на кордоні з Угорщиною 17 грудня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" - 3 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" - 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" - 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" - 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" - 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

Черги на кордоні з Румунією 17 грудня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 17 грудня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что для въезда в Европу вместе с животным нужно выполнить ряд ветеринарных процедур. Также нужно оформить необходимые документы.

Ранее мы также информировали, что в 2025 году украинцы смогут пересекать границу с Польшей только с загранпаспортом. Однако уже в 2026 нужно будет заплатить за въезд.

пограничники очереди ГПСУ очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
