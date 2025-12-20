Граница под нагрузкой - где сегодня самые большие очереди

Очередь автомобилей на границе. Фото: Западное региональное управление ГПСУ

В субботу, 20 декабря, очереди на границе Украины зафиксированы на нескольких контрольных пунктах пропуска. Пограничники советуют водителям заблаговременно планировать свои поездки из-за возможных сбоев электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины - Западная граница.

Сегодня, 20 декабря, на границе Украины фиксируются очереди на выезд. По состоянию на 09:00 пропуск пешеходов не осуществляется на нескольких контрольно-пропускных пунктах.

"Ягодин" - 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" - 130 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" - 60 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" - 90 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" - 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" - 110 л/а, 25 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" - 115 л/а, 26 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" - 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" - 40 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" - 10 л/а, 0 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" - 30 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

"Тиса" - 3 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" - 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" - 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" - 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" - 0 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

"Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что для въезда в Европу вместе с животным нужно выполнить ряд ветеринарных процедур. Также нужно оформить необходимые документы.

Ранее мы также информировали, что в 2025 году украинцы смогут пересекать границу с Польшей только с загранпаспортом. Однако уже в 2026 нужно будет заплатить за въезд.