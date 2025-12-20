Граница под нагрузкой - где сегодня самые большие очереди

Граница критически перегружена — где сегодня наибольшие очереди
В субботу, 20 декабря, очереди на границе Украины зафиксированы на нескольких контрольных пунктах пропуска. Пограничники советуют водителям заблаговременно планировать свои поездки из-за возможных сбоев электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины - Западная граница.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Сегодня, 20 декабря, на границе Украины фиксируются очереди на выезд. По состоянию на 09:00 пропуск пешеходов не осуществляется на нескольких контрольно-пропускных пунктах.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" - 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" - 130 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" - 60 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" - 90 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" - 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" - 110 л/а, 25 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" - 115 л/а, 26 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" - 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" - 40 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" - 10 л/а, 0 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" - 30 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" - 3 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" - 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" - 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" - 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" - 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, что для въезда в Европу вместе с животным нужно выполнить ряд ветеринарных процедур. Также нужно оформить необходимые документы.
Ранее мы также информировали, что в 2025 году украинцы смогут пересекать границу с Польшей только с загранпаспортом. Однако уже в 2026 нужно будет заплатить за въезд.
