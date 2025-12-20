Кордон під навантаженням — де сьогодні найбільші черги

Кордон критично перевантажений — де сьогодні найбільші черги
У суботу, 20 грудня, черги на кордоні України зафіксовано на декількох контрольних пунктах пропуску. Прикордонники радять водіям завчасно планувати свої поїздки через можливі збої електронних систем.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 20 грудня
Сьогодні, 20 грудня, на кордоні України фіксуються черги на виїзд. Станом на 09:00 пропуск пішоходів не здійснюється на декількох контрольно-пропускних пунктах.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 130 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 60 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 90 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 110 л/а, 25 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 115 л/а, 26 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Смільниця" — 40 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 30 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 3 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, що для в'їзду в Європу разом із твариною потрібно виконати ряд ветеринарних процедур. Також пострібно оформити необхідні документи.
Раніше ми також інформували, що у 2025 році українці зможуть перетинати кордон з Польщею тільки із закордонним паспортом. Однак вже у 2026 потрібно буде заплатити за в'їзд.
Читайте Новини.LIVE!