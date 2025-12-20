Кордон під навантаженням — де сьогодні найбільші черги

Черга автівок на кордоні. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ

У суботу, 20 грудня, черги на кордоні України зафіксовано на декількох контрольних пунктах пропуску. Прикордонники радять водіям завчасно планувати свої поїздки через можливі збої електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.

Черги на кордоні України 20 грудня

Сьогодні, 20 грудня, на кордоні України фіксуються черги на виїзд. Станом на 09:00 пропуск пішоходів не здійснюється на декількох контрольно-пропускних пунктах.

"Ягодин" — 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 130 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 60 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 90 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 110 л/а, 25 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 115 л/а, 26 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" — 40 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 30 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" — 3 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що для в'їзду в Європу разом із твариною потрібно виконати ряд ветеринарних процедур. Також пострібно оформити необхідні документи.

Раніше ми також інформували, що у 2025 році українці зможуть перетинати кордон з Польщею тільки із закордонним паспортом. Однак вже у 2026 потрібно буде заплатити за в'їзд.