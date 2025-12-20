Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Кордон критично перевантажений — де сьогодні найбільші черги

Кордон критично перевантажений — де сьогодні найбільші черги

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 11:28
Кордон під навантаженням — де сьогодні найбільші черги
Черга автівок на кордоні. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ

У суботу, 20 грудня, черги на кордоні України зафіксовано на декількох контрольних пунктах пропуску. Прикордонники радять водіям завчасно планувати свої поїздки через можливі збої електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.

Реклама
Читайте також:

Черги на кордоні України 20 грудня

Сьогодні, 20 грудня, на кордоні України фіксуються черги на виїзд. Станом на 09:00 пропуск пішоходів не здійснюється  на декількох контрольно-пропускних пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 17 грудня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 130 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 60 л/а, 3  автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 90 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 110 л/а, 25 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 115 л/а, 26 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 40 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 17 грудня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 10 л/а, 0 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 30 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 17 грудня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 3 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години). 

Черги на кордоні з Румунією 17 грудня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне"  — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 17 грудня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що для в'їзду в Європу разом із твариною потрібно виконати ряд ветеринарних процедур. Також пострібно оформити необхідні документи. 

Раніше ми також інформували, що у 2025 році українці зможуть перетинати кордон з Польщею тільки із закордонним паспортом. Однак вже у 2026 потрібно буде заплатити за в'їзд.

прикордонники черги ДПСУ черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації