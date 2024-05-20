Почему женщины в восемь раз меньше попадают в смертельные ДТП — исследование

Французы призвали автомобилистов водить как женщины — что значит это дивное заявление
Организация безопасности дорожного движения Франции считает, чтобы быть хорошим водителем, нужно принять мышление женщины. Утверждение основано на исследованиях ДТП, проведенных в стране.
Об этом написал Driving.
Мужчины чаще попадают в ДТП
Доля женщин, постоянно водящих автомобиль, во Франции составляет 42%, при этом они проезжают в год почти одинаковое количество километров, что и мужчины.
Тем хуже статистика для сильного пола:
- 84% аварий со смертельным исходом вызваны мужчинами;
- 93% пострадавших, попавших в аварию, являются мужчинами;
- 84% недействительных прав принадлежат мужчинам.
Данные были собраны Национальной межминистерской обсерваторией безопасности дорожного движения Франции в течение 2022-2023 годов, за исключением информации о расстоянии пробега, полученных по результатам другого опроса.
В 2022 году на дорогах Франции погибли 3550 человек (население страны составляет примерно 68 млн).
Как снизить количество аварий
Несмотря на распространенное мнение о мужчинах как лучших водителях, статистика ДТП показывает обратное. Поэтому мужчины, если хотят выжить за рулем, должны принять такое же поведение, как и женщины.
"Женщины имеют в восемь раз меньше шансов попасть в аварию со смертельным исходом, чем мужчины", — заключают авторы исследования.
Ранее на Броварском проспекте в столице Украины произошло смертельное ДТП. Также мы писали, что в Киеве задержали 19-летнего водителя BMW, который в Печерском районе на пешеходном переходе сбил женщину.
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