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Французы призвали автомобилистов водить как женщины — что значит это дивное заявление

20 мая 2024 21:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Почему женщины в восемь раз меньше попадают в смертельные ДТП — исследование
Женщина за рулем. Фото: businessinsider.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Организация безопасности дорожного движения Франции считает, чтобы быть хорошим водителем, нужно принять мышление женщины. Утверждение основано на исследованиях ДТП, проведенных в стране.

Об этом написал Driving.

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Мужчины чаще попадают в ДТП

Доля женщин, постоянно водящих автомобиль, во Франции составляет 42%, при этом они проезжают в год почти одинаковое количество километров, что и мужчины.

Тем хуже статистика для сильного пола:

  • 84% аварий со смертельным исходом вызваны мужчинами;
  • 93% пострадавших, попавших в аварию, являются мужчинами;
  • 84% недействительных прав принадлежат мужчинам.

Данные были собраны Национальной межминистерской обсерваторией безопасности дорожного движения Франции в течение 2022-2023 годов, за исключением информации о расстоянии пробега, полученных по результатам другого опроса.

В 2022 году на дорогах Франции погибли 3550 человек (население страны составляет примерно 68 млн).

Как снизить количество аварий

Несмотря на распространенное мнение о мужчинах как лучших водителях, статистика ДТП показывает обратное. Поэтому мужчины, если хотят выжить за рулем, должны принять такое же поведение, как и женщины.

"Женщины имеют в восемь раз меньше шансов попасть в аварию со смертельным исходом, чем мужчины", — заключают авторы исследования.

Ранее на Броварском проспекте в столице Украины произошло смертельное ДТП. Также мы писали, что в Киеве задержали 19-летнего водителя BMW, который в Печерском районе на пешеходном переходе сбил женщину.

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