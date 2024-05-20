Чому жінки у вісім разів менше потрапляють у смертельні ДТП — дослідження

Жінка за кермом. Фото: businessinsider.com

Організація безпеки дорожнього руху Франції вважає, щоб бути гарним водієм, потрібно прийняти мислення жінки. Твердження ґрунтується на дослідженнях ДТП, проведених в країні.

Про це написав Driving.

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Чоловіки частіше потрапляють в ДТП

Частка жінок, які постійно водять автомобіль, у Франції становить 42%, при цьому вони проїжджають на рік майже однакову кількість кілометрів, що й чоловіки.

Тим гіршою є статистика для сильної статі:

84% аварій зі смертельними наслідками спричинені чоловіками;

93% потерпілих, які потрапили в аварію, є чоловіками;

84% недійсних прав належать чоловікам.

Дані були зібраної Національною міжміністерською обсерваторією безпеки дорожнього руху Франції протягом 2022–2023 років, за винятком інформації про відстань пробігу, отриманих за результатами іншого опитування.

Протягом 2022 року на дорогах Франції загинули 3550 людей (населення країни становить приблизно 68 млн).

Як знизити кількість аварій

Попри поширену думку про чоловіків, як кращих водіїв, статистика ДТП показує протилежне. Тому чоловіки, якщо хочуть вижити за кермом, мають прийняти таку ж поведінку, як і жінки.

"Жінки мають у вісім разів менше шансів потрапити в аварію зі смертельним результатом, ніж чоловіки", — підсумовують автори дослідження.

Раніше на Броварському проспекті у столиці України сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Також ми писали, що у Києві затримали 19-річного водія BMW, який в Печерському районі на пішохідному переході збив жінку.