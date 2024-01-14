Фермеры снова заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет"
Румынские фермеры снова заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Он находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное".
Об этом сообщает ГПСУ.
Блокировка пункта пропуска "Сирет"
"Около 14:00 от представителей пограничной полиции Румынии получена информация о возобновлении блокирования румынскими фермерами и аграриями движения грузовых транспортных средств в направлении пункта пропуска "Сирет", который находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное", — говорится в сообщении.
В ГПСУ отметили, что оформление всех видов транспортных средств, а также пешеходов на выезд из Украины производится установленным порядком.
Напомним, через румынский пункт пропуска "Сирет", который находится напротив украинского "Порубное", движение грузовиков было заблокировано. Произошло это вчера, 13 января, из-за протестов румынских фермеров.
Также мы писали, что блокада польскими перевозчиками границы с Украиной не прекращается. В очередях на въезд в нашу страну находится 1 100 грузовиков.
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