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Фермеры снова заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет"

14 января 2024 14:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Фермеры снова заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет"
Автомобили на границе. Фото: REUTERS/Bartosz Frydrych/Forum/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Румынские фермеры снова заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Он находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное".

Об этом сообщает ГПСУ.

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Блокировка пункта пропуска "Сирет"

"Около 14:00 от представителей пограничной полиции Румынии получена информация о возобновлении блокирования румынскими фермерами и аграриями движения грузовых транспортных средств в направлении пункта пропуска "Сирет", который находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное", — говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что оформление всех видов транспортных средств, а также пешеходов на выезд из Украины производится установленным порядком.

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Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, через румынский пункт пропуска "Сирет", который находится напротив украинского "Порубное", движение грузовиков было заблокировано. Произошло это вчера, 13 января, из-за протестов румынских фермеров.

Также мы писали, что блокада польскими перевозчиками границы с Украиной не прекращается. В очередях на въезд в нашу страну находится 1 100 грузовиков.

граница
Румыния
Украина
пограничники
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автомобиль

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