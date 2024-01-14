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Фермери знову заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет"

14 січня 2024 14:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Фермери знову заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет"
Автомобілі на кордоні. Фото: REUTERS/Bartosz Frydrych/Forum/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Румунські фермери знову заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет". Він знаходиться навпроти українського пункту пропуску "Порубне".

Про це повідомляє ДПСУ.

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Блокування пункту пропуску "Сірет"

"Близько 14:00 від представників прикордонної поліції Румунії отримано інформацію про поновлення блокування румунськими фермерами та аграріями руху вантажних транспортних засобів у напрямку пункту пропуску "Сірет", що знаходиться навпроти українського пункту пропуску "Порубне", — йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що оформлення всіх видів транспортних засобів, а також пішоходів на виїзд з України здійснюється встановленим порядком.

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Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, через румунський пункт пропуску "Сірет", який знаходиться навпроти українського "Порубне", рух вантажівок було заблоковано. Сталося це вчора, 13 січня, через протести румунських фермерів. 

Також ми писали, що блокада польськими перевізниками кордону з Україною не припиняється. У чергах на в’їзд до нашої країни перебуває 1 100 вантажівок.

кордон
Румунія
Україна
прикордонники
фермери
автомобіль

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