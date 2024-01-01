ТОП-4 самых мощных концепт-каров в мире

Эксперты назвали самые крутые концепт-кары с мощностью более 600 л.с.
Концепт-кары не должны придерживаться никаких правил, поэтому дают автомобильным дизайнерам и инженерам идеальную платформу для испытания своих самых безумных идей. И хотя многие из них не попадают в производство, некоторые все же становятся одними из самых лучших новых автомобилей.
Об этом написал Hot Cars.
1. Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet
738 лошадиных сил
В 2016 году Mercedes-Benz создал один из своих первых концептов электромобиля. Эта машина — один из самых красивых немецких автомобилей за всю историю. В движение авто приводит 4-моторная трансмиссия. Обладает зарядной мощностью 350 кВт.
2. Citroën GT
646 лошадиных сил
В 2008 году Citroen объединился с японским разработчиком гоночных игр Polyphony Digital для создания Citroen GT. Первоначально GT создавали как концепт-кар, который будет использоваться только в Gran Turismo 5. Позже возникли планы выпустить ограниченную серию из 6 GT, каждый по цене свыше 2,1 млн долларов, но не сложилось.
3. Audi Skysphere
623 лошадиные силы
Электрокар может сменить свою колесную базу почти на 254 мм одним нажатием кнопки. Управление осуществляется посредством системы steer-by-wire. Поскольку она не связана с осями механически, водитель может использовать разные настройки рулевого управления и передаточные числа.
4. Lamborghini Egoista
600 лошадиных сил
Десять лет назад компания представила Egoista в честь своего 50-летия. Авто имеет уникальный дизайн, одноместную кабину, полностью съемную дверь с козырьком и активные аэродинамические панели. Egoista был построен на базе Gallardo и использовал его 5,2 л двигатель V10.
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