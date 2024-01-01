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Эксперты назвали самые крутые концепт-кары с мощностью более 600 л.с.

1 января 2024 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП-4 самых мощных концепт-каров в мире
Концепт-кары не обязательно идут в серию, но мало что может увлечь автолюбителя больше, чем они. Фото: topgear.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Концепт-кары не должны придерживаться никаких правил, поэтому дают автомобильным дизайнерам и инженерам идеальную платформу для испытания своих самых безумных идей. И хотя многие из них не попадают в производство, некоторые все же становятся одними из самых лучших новых автомобилей.

Об этом написал Hot Cars.

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1. Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet

738 лошадиных сил

Фото: caranddriver.com

В 2016 году Mercedes-Benz создал один из своих первых концептов электромобиля. Эта машина — один из самых красивых немецких автомобилей за всю историю. В движение авто приводит 4-моторная трансмиссия. Обладает зарядной мощностью 350 кВт.

2. Citroën GT

646 лошадиных сил

Фото: below-the-radar.com

В 2008 году Citroen объединился с японским разработчиком гоночных игр Polyphony Digital для создания Citroen GT. Первоначально GT создавали как концепт-кар, который будет использоваться только в Gran Turismo 5. Позже возникли планы выпустить ограниченную серию из 6 GT, каждый по цене свыше 2,1 млн долларов, но не сложилось.

3. Audi Skysphere

623 лошадиные силы

Фото: uzr.com.ua

Электрокар может сменить свою колесную базу почти на 254 мм одним нажатием кнопки. Управление осуществляется посредством системы steer-by-wire. Поскольку она не связана с осями механически, водитель может использовать разные настройки рулевого управления и передаточные числа.

4. Lamborghini Egoista

600 лошадиных сил

Фото: dexerto.com

Десять лет назад компания представила Egoista в честь своего 50-летия. Авто имеет уникальный дизайн, одноместную кабину, полностью съемную дверь с козырьком и активные аэродинамические панели. Egoista был построен на базе Gallardo и использовал его 5,2 л двигатель V10.

Ранее мы представили ТОП-3 спортивных автомобилей, значительно дешевле Porsche 911. Также сообщалось, что в США обнаружили коллекцию редких автомобилей 1960-х годов.

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