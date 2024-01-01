ТОП-4 найпотужніших концепткарів у світі

Експерти назвали найкрутіші концепткари з потужністю понад 600 к.с.
Концепткари не повинні дотримуватися жодних правил, тому дають автомобільним дизайнерам та інженерам ідеальну платформу для випробування своїх найбільш божевільних ідей. І хоча багато з них не потрапляють у виробництво, деякі все ж стають одними з найкращих нових автомобілів.
Про це написав Hot Cars.
1. Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet
738 кінських сил
У 2016 році Mercedes-Benz створив один зі своїх перших концептів електромобіля. Ця машина — один з найкрасивіших німецьких автомобілів за всю історію. У рух авто приводить 4-моторна трансмісія. Має зарядну потужність 350 кВт.
2. Citroën GT
646 кінських сил
У 2008 році Citroën об'єднався з японським розробником гоночних ігор Polyphony Digital для створення Citroën GT. Спочатку GT створювали як концепт-кар, який буде використовуватися лише в Gran Turismo 5. Пізніше виникли плани випустити обмежену серію з 6 GT, кожен за ціною понад 2,1 млн доларів, але не склалося.
3. Audi Skysphere
623 кінські сили
Електрокар може змінити свою колісну базу майже на 254 мм одним натисканням кнопки. Керування здійснюється за допомогою системи steer-by-wire. Позаяк вона не пов'язана з осями механічно, водій може використовувати різні налаштування рульового управління та передаточні числа.
4. Lamborghini Egoista
600 кінських сил
Десять років тому компанія представила Egoista на честь свого 50-річчя. Авто має унікальний дизайн, одномісну кабіну, повністю знімні двері з козирком й активні аеродинамічні панелі. Egoista був побудований на базі Gallardo і використовував його 5,2 л двигун V10.
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