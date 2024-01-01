ТОП-4 найпотужніших концепткарів у світі

Концепткари не обов'язково йдуть у серію, але мало що може захопити автолюбителя більше, ніж вони. Фото: topgear.com

Концепткари не повинні дотримуватися жодних правил, тому дають автомобільним дизайнерам та інженерам ідеальну платформу для випробування своїх найбільш божевільних ідей. І хоча багато з них не потрапляють у виробництво, деякі все ж стають одними з найкращих нових автомобілів.

Про це написав Hot Cars.

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1. Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet

738 кінських сил

Фото: caranddriver.com

У 2016 році Mercedes-Benz створив один зі своїх перших концептів електромобіля. Ця машина — один з найкрасивіших німецьких автомобілів за всю історію. У рух авто приводить 4-моторна трансмісія. Має зарядну потужність 350 кВт.

2. Citroën GT

646 кінських сил

Фото: below-the-radar.com

У 2008 році Citroën об'єднався з японським розробником гоночних ігор Polyphony Digital для створення Citroën GT. Спочатку GT створювали як концепт-кар, який буде використовуватися лише в Gran Turismo 5. Пізніше виникли плани випустити обмежену серію з 6 GT, кожен за ціною понад 2,1 млн доларів, але не склалося.

3. Audi Skysphere

623 кінські сили

Фото: uzr.com.ua

Електрокар може змінити свою колісну базу майже на 254 мм одним натисканням кнопки. Керування здійснюється за допомогою системи steer-by-wire. Позаяк вона не пов'язана з осями механічно, водій може використовувати різні налаштування рульового управління та передаточні числа.

4. Lamborghini Egoista

600 кінських сил

Фото: dexerto.com

Десять років тому компанія представила Egoista на честь свого 50-річчя. Авто має унікальний дизайн, одномісну кабіну, повністю знімні двері з козирком й активні аеродинамічні панелі. Egoista був побудований на базі Gallardo і використовував його 5,2 л двигун V10.

Раніше ми представили ТОП-3 спортивних автомобілів, значно дешевших за Porsche 911. Також повідомлялося, що в США виявили колекцію рідкісних автівок 1960-х років.