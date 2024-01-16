Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Эксперт назвал неожиданную причину блокирования границы с Румынией arrow

Эксперт назвал неожиданную причину блокирования границы с Румынией

16 января 2024 03:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Эксперт назвал неожиданную причину блокирования границы с Румынией
Очереди на границе. Фото: ГНСУ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Румыния на сегодняшний день остается "темной лошадкой" относительно помощи Украине. Несмотря на то, что соседей страны не ожидали значительной поддержки, она стала одним из ключевых партнеров в вопросе поддержки Украины.

Такое мнение высказал политический эксперт Максим Джигун в эфире телемарафона.

Читайте также:

Блокада на границе с Румынией – что известно

Политолог напомнил, что в Румынии блокируют границу с Украиной. При том что эта страна уже успела стать крупнейшим импортером украинского зерна.

"Даже сейчас, после двух лет войны, мы имеем далеко не полную информацию по поводу того, сколько нам Румыния помогла . Собственно об этом неохотно говорят и сами румынские власти, считая, что раскрывать детали будут несколько позже", — сказал Джигун.

Джигун говорит, что даже у совершенной системы бывают сбои, особенно если присоединяется влияние политических процессов.

"Сейчас, после того, как по странам Европы идет популистическая и радикальная "зараза", она распространяется и на Румынию. Очень часто возникают подобные настроения — антиевропейские и антиукраинские именно в тех странах, где появляются избирательные кампании", — акцентировал Джигун.

Эксперт добавил, что блокирование на границе с Румынией — это повторение ситуаций, которые имели место в других странах, в частности, накануне избирательных процессов.

"Впрочем, они не имеют такого колоссального значения, как в начале блокады со стороны Польши", — добавил Джигун.

   Напомним, по состоянию на 15 января обновлена информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. Водителей призывают учесть вероятную нестабильность работы электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.    

авто
очереди
Румуния
блокада

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме