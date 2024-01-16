Эксперт назвал неожиданную причину блокирования границы с Румынией

Очереди на границе. Фото: ГНСУ

Румыния на сегодняшний день остается "темной лошадкой" относительно помощи Украине. Несмотря на то, что соседей страны не ожидали значительной поддержки, она стала одним из ключевых партнеров в вопросе поддержки Украины.

Такое мнение высказал политический эксперт Максим Джигун в эфире телемарафона.

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Политолог напомнил, что в Румынии блокируют границу с Украиной. При том что эта страна уже успела стать крупнейшим импортером украинского зерна.

"Даже сейчас, после двух лет войны, мы имеем далеко не полную информацию по поводу того, сколько нам Румыния помогла . Собственно об этом неохотно говорят и сами румынские власти, считая, что раскрывать детали будут несколько позже", — сказал Джигун.

Джигун говорит, что даже у совершенной системы бывают сбои, особенно если присоединяется влияние политических процессов.

"Сейчас, после того, как по странам Европы идет популистическая и радикальная "зараза", она распространяется и на Румынию. Очень часто возникают подобные настроения — антиевропейские и антиукраинские именно в тех странах, где появляются избирательные кампании", — акцентировал Джигун.

Эксперт добавил, что блокирование на границе с Румынией — это повторение ситуаций, которые имели место в других странах, в частности, накануне избирательных процессов.

"Впрочем, они не имеют такого колоссального значения, как в начале блокады со стороны Польши", — добавил Джигун.

Напомним, по состоянию на 15 января обновлена информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. Водителей призывают учесть вероятную нестабильность работы электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.