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Експерт назвав несподівану причину блокування кордону з Румунією

16 січня 2024 03:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Експерт назвав несподівану причину блокування кордону з Румунією
Черги на українському кордоні. Фото: ДПСУ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Румунія на сьогодні залишається "темною конячкою" щодо допомоги Україні. Попри те, що він сусідьої країни не очікували значної підтримки, вона стала одним з ключових партнерів в питанні підтримки України. 

Таку думку висловив політичний експерт Максим Джигун в ефірі телемарафону.

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Політолог нагадав, що в Румунії блокують кордон з Україною. При тому, що ця країна вже встигла стати найбільшим імпортером українського зерна.

"Навіть зараз, після двох років війни, ми маємо далеко не повну інформацію з приводу того, скільки нам Румунія допомогла. Власне про це неохоче говорить і сама румунська влада, вважаючи, що розкривати деталі будуть дещо згодом", — сказав  Джигун.

Джигун каже, що навіть у досконалої системи бувають збої, особливо якщо долучається вплив політичних процесів.

"Зараз, після того, як країнами Європи крокує популістична та радикальна "зараза", вона поширюється і на Румунію. Дуже часто виникають  подібні настрої - антиєвропейські і антиукраїнські саме в тих країнах, де з’являються виборчі кампанії", — акцентував Джигун .

Експерт додав, що блокування на кордоні з Румунією — це повторення тих ситуацій, які мали місце в інших країнах, зокрема, напередодні виборчих процесів.

"Втім, вони не мають такого колосального значення, як на початку блокади з боку Польщі", — додав Джигун. 

  Нагадаємо, станом на 15 січня є оновлена інформація щодо перетину західного кордону України із ЄС та Молдовою. Водіїв закликають взяти до уваги ймовірну нестабільність роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.    

авто
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Румунія
блокада

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