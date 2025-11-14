Очереди на границе Украины - какие КПП перегружены 14 ноября

Пограничник на КПП проверяет документы. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

На западных границах Украины 14 ноября снова наблюдаются длинные очереди — наибольшее скопление авто фиксируют на направлениях в Польшу. Пограничники предупреждают о возможных сбоях в работе электронных систем и советуют водителям заранее проверять ситуацию перед поездкой.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

Очереди на границе Украины 14 ноября

Сегодня, 14 ноября, на границе Украины наибольшее движение зафиксировано на польском направлении, в частности в пункте пропуска "Устилуг", где ожидают более двух десятков легковых авто. В остальных пунктах с Польшей, среди которых "Шегини", "Рава-Русская" и "Краковец", очередей практически нет, а пропуск пешеходов временно не осуществляется. На направлениях в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову ситуация стабильная - задержек не зафиксировано.

"Ягодин" - 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" - 25 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

"Тиса" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" - 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" - 0 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

"Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

