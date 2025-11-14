Видео
Видео

Длинные очереди на границе Украины — какие КПП переполнены

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 12:26
обновлено: 12:26
Очереди на границе Украины - какие КПП перегружены 14 ноября
Пограничник на КПП проверяет документы. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

На западных границах Украины 14 ноября снова наблюдаются длинные очереди — наибольшее скопление авто фиксируют на направлениях в Польшу. Пограничники предупреждают о возможных сбоях в работе электронных систем и советуют водителям заранее проверять ситуацию перед поездкой.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

Читайте также:

Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

Очереди на границе Украины 14 ноября

Сегодня, 14 ноября, на границе Украины наибольшее движение зафиксировано на польском направлении, в частности в пункте пропуска "Устилуг", где ожидают более двух десятков легковых авто. В остальных пунктах с Польшей, среди которых "Шегини", "Рава-Русская" и "Краковец", очередей практически нет, а пропуск пешеходов временно не осуществляется. На направлениях в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову ситуация стабильная - задержек не зафиксировано.

Черги на кордоні з Польщею 11 листопада

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" - 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" - 25 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 11 листопада

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Черги на кордоні з Угорщиною 11 листопада

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" - 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" - 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

Черги на кордоні з Румунією 11 листопада

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 11 листопада

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что даже во время военного положения украинские предприниматели могут выехать за границу — юристы объяснили, куда обращаться и какие документы для этого нужны.

Ранее мы также информировали, что эксперты рассказали, какие документы будут проверять у украинцев при пересечении границы в декабре 2025 года.

 

граница КПП авто ГПСУ очереди на границе
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
