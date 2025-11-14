Очереди на границе Украины - какие КПП перегружены 14 ноября

Длинные очереди на границе Украины — какие КПП переполнены
На западных границах Украины 14 ноября снова наблюдаются длинные очереди — наибольшее скопление авто фиксируют на направлениях в Польшу. Пограничники предупреждают о возможных сбоях в работе электронных систем и советуют водителям заранее проверять ситуацию перед поездкой.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.
Очереди на границе Украины 14 ноября
Сегодня, 14 ноября, на границе Украины наибольшее движение зафиксировано на польском направлении, в частности в пункте пропуска "Устилуг", где ожидают более двух десятков легковых авто. В остальных пунктах с Польшей, среди которых "Шегини", "Рава-Русская" и "Краковец", очередей практически нет, а пропуск пешеходов временно не осуществляется. На направлениях в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову ситуация стабильная - задержек не зафиксировано.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" - 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" - 25 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" - 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" - 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
