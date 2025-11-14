Черги на кордоні України — які КПП перевантажені 14 листопада

Довгі черги на кордоні України — які пункти пропуску переповнені
На західних кордонах України 14 листопада знову спостерігаються довгі черги — найбільше скупчення авто фіксують на напрямках до Польщі. Прикордонники попереджають про можливі збої в роботі електронних систем і радять водіям заздалегідь перевіряти ситуацію перед поїздкою.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.
Черги на кордоні України 14 листопада
Сьогодні, 14 листопада, на кордоні України найбільший рух зафіксовано на польському напрямку, зокрема у пункті пропуску "Устилуг", де очікують понад два десятки легкових авто. У решті пунктів із Польщею, серед яких "Шегині", "Рава-Руська" та "Краківець", черг практично немає, а пропуск пішоходів тимчасово не здійснюється. На напрямках до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови ситуація стабільна — затримок не зафіксовано.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" - 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" - 25 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" - 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Нижанковичі" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" - 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" - 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" - 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" - 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;
- "Кельменці" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
