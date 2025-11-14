Відео
Україна
Довгі черги на кордоні України — які пункти пропуску переповнені

Дата публікації: 14 листопада 2025 12:26
Оновлено: 12:26
Черги на кордоні України — які КПП перевантажені 14 листопада
Прикордонник на КПП перевіряє документи. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

На західних кордонах України 14 листопада знову спостерігаються довгі черги — найбільше скупчення авто фіксують на напрямках до Польщі. Прикордонники попереджають про можливі збої в роботі електронних систем і радять водіям заздалегідь перевіряти ситуацію перед поїздкою.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.

Читайте також:

Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:

Черги на кордоні України 14 листопада

Сьогодні, 14 листопада, на кордоні України найбільший рух зафіксовано на польському напрямку, зокрема у пункті пропуску "Устилуг", де очікують понад два десятки легкових авто. У решті пунктів із Польщею, серед яких "Шегині", "Рава-Руська" та "Краківець", черг практично немає, а пропуск пішоходів тимчасово не здійснюється. На напрямках до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови ситуація стабільна — затримок не зафіксовано.

Черги на кордоні з Польщею 11 листопада

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" - 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" - 25 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" - 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Нижанковичі" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 11 листопада

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 11 листопада

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" - 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

Черги на кордоні з Румунією 11 листопада

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне"  - 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" - 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 11 листопада

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" - 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що навіть під час воєнного стану українські підприємці можуть виїхати за кордон — юристи пояснили, куди звертатися та які документи для цього потрібні.

Раніше ми також інформували, що експерти розповіли, які документи перевірятимуть в українців під час перетину кордону у грудні 2025 року.

 

кордон КПП авто ДПСУ черги на кордоні
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
