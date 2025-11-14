Черги на кордоні України — які КПП перевантажені 14 листопада

Прикордонник на КПП перевіряє документи. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

На західних кордонах України 14 листопада знову спостерігаються довгі черги — найбільше скупчення авто фіксують на напрямках до Польщі. Прикордонники попереджають про можливі збої в роботі електронних систем і радять водіям заздалегідь перевіряти ситуацію перед поїздкою.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.

Черги на кордоні України 14 листопада

Сьогодні, 14 листопада, на кордоні України найбільший рух зафіксовано на польському напрямку, зокрема у пункті пропуску "Устилуг", де очікують понад два десятки легкових авто. У решті пунктів із Польщею, серед яких "Шегині", "Рава-Руська" та "Краківець", черг практично немає, а пропуск пішоходів тимчасово не здійснюється. На напрямках до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови ситуація стабільна — затримок не зафіксовано.

"Ягодин" - 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 25 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

"Дякове" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" - 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

