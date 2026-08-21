До 90 автомобилей на границе: где сегодня самые большие очереди

Очереди на границе. Фото: Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница

Кира Топенко Редактор, ведущий эксперт "Авто"

По состоянию на 21 августа на выезде из Украины самые большие очереди из легковых автомобилей были зафиксированы на польском направлении. По 90 автомобилей ожидают на пунктах пропуска "Устилуг" и "Угринов", еще 50 — на "Шегинях". Очереди также наблюдаются на границе со Словакией, Венгрией и Румынией.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 21 августа

Сегодня, 21 августа, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на 16 контрольно-пропускных пунктах.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 90 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется)

"Угринов" — 90 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 45 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 50 л/а, 0 автобусов, 120 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 45 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"М.Березный" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

"Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

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