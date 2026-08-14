До 70 автомобилей в очереди: ситуация на границе Украины

Пограничник. Фото: Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница/Facebook

Кира Топенко Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Очереди на границе Украины в пятницу, 14 августа: самая большая очередь из легковых автомобилей зафиксирована на пунктах пропуска "Устилуг" и "Шегини" — по 70 автомобилей. В то же время пограничники предупреждают о возможной нестабильной работе электронных систем контрольных служб, что может повлиять на время прохождения границы.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 14 августа

Самые большие очереди среди пунктов пропуска с Польшей.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 70 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 45 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 70 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"М.Березный" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 40 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 20 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

"Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как писали Новини.LIVE, немецкая ассоциация технического осмотра TÜV представила результаты масштабного исследования надежности подержанных автомобилей. Эксперты уделили особое внимание кроссоверам, поскольку их больший вес, мощные двигатели и большие колеса создают дополнительную нагрузку на подвеску и тормозную систему. Анализ охватил более 100 моделей и позволил определить кроссоверы с наименьшей долей серьезных дефектов в разные годы эксплуатации.

Также мы сообщали, что длительная езда в городских пробках создает дополнительную нагрузку на автомобильную трансмиссию. Автоматическая коробка передач в таких условиях постоянно работает во время остановок, стартов и частых переключений на низких скоростях, а летом проблему усугубляет жара, которая может привести к перегреву масла и электронных компонентов. В результате при трогании с места могут возникать рывки, задержки и дерганье автомобиля.