До 50 автомобилей в очереди: какова ситуация на границе Украины
В среду, 19 августа, на западной границе Украины образовались очереди из легковых автомобилей и автобусов. Наибольшее скопление транспорта по состоянию на 09:00 зафиксировано на пунктах пропуска "Краковец" — 50 автомобилей, "Шегини" — 40, "Косино" — 40 и "Устилуг" — 25. Водителям рекомендуют учитывать возможные сбои в работе электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
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- Очереди на границе со Словакией
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- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 4 августа
Сегодня, 3 августа, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на 11 контрольно-пропускных пунктах.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
"Устилуг" — 25 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется)
"Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Грушев" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Краковец" — 50 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Шегини" — 40 легковых автомобилей, 0 автобусов, 100 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
"Смильница" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Нижанковичи" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
Очереди на границе со Словакией
- "М. Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
"Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Дзвинково" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
"Косино" — 40 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
"Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
"Вилок" — 25 л/а, 0 пешеходов;
"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
"Порубное" — 20 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов;
"Красноильск" — 6 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
"Дяковцы" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов
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