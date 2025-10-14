Очереди на границе 14 октября — на каких КПП пробки сегодня

Проверка авто на КПП. Фото: ГПСУ

По состоянию на утро вторника, 14 октября, на нескольких пунктах пропуска на украинской границе зафиксированы очереди. Пограничники предупреждают о возможных сбоях в работе электронных систем и советуют водителям заранее планировать маршруты путешествий.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

Реклама

Читайте также:

Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

Очереди на границе Украины 14 октября

Пограничники сообщили об очередях на границе Украины. По состоянию на 09:00 очереди на границе замечены на шести направлениях.

"Ягодин" — 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 20 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 6 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, с 12 октября для украинцев начали действовать новые правила въезда в страны Евросоюза.

А также мы сообщали, что на границе с Польшей замедлится движение транспорта.