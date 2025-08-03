Очереди на границе 3 августа — на каких КПП пробки

Десятки автомобилей в очереди — на каких КПП самые большие пробки
Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 12:59
Очередь на украинской границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
В воскресенье, 3 августа, очереди на границе Украины зафиксированы на многих пунктах пропуска. Водителей просят учитывать возможные перебои в работе электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.
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- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 3 августа
По состоянию на 12:00 13 КПП на украинской границе образовались очереди. Водителям придется ждать в пробках.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 55 л/а, 4 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 10 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 20 л/а, 2 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 35 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 48 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 40 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 50 л/а, 3 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, украинцев предупредили без чего могут не пустить через границу в августе.
А также стало известно, что с 12 октября для украинцев могут изменить правила въезда в ЕС.
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