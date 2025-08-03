Черги на кордоні 3 серпня — на яких КПП затори

Черга на українському кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

У неділю, 3 серпня, черги на кордоні України зафіксовані на багатьох пунктах пропуску. Водіїв просять зважати на можливі перебої в роботі електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.

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Черги на кордоні України 3 серпня

Станом на 12:00 13 КПП на українському кордоні утворились черги. Водіям доведеться чекати в заторах.

"Ягодин" — 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 55 л/а, 4 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 10 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 20 л/а, 2 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" - 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 35 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 48 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 40 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 50 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, українців попередили без чого можуть не пустити через кордон у серпні.

А також стало відомо, що з 12 жовтня для українців можуть змінити правила в'їзду до ЄС.