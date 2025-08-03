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Головна Авто Десятки автівок у черзі — на яких КПП найбільші затори

Десятки автівок у черзі — на яких КПП найбільші затори

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 12:59
Черги на кордоні 3 серпня — на яких КПП затори
Черга на українському кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

У неділю, 3 серпня, черги на кордоні України зафіксовані на багатьох пунктах пропуску. Водіїв просять зважати на можливі перебої в роботі електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.

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Черги на кордоні України 3 серпня

Станом на 12:00 13 КПП на українському кордоні утворились черги. Водіям доведеться чекати в заторах.

Черги на кордоні з Польщею 3 серпня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 55 л/а, 4 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 10 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 20 л/а, 2 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 3 серпня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 3 серпня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" - 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 35 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 48 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 40 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 3 серпня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 50 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 3 серпня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, українців попередили без чого можуть не пустити через кордон у серпні.

А також стало відомо, що з 12 жовтня для українців можуть змінити правила в'їзду до ЄС.

кордон КПП авто водії черги на кордоні
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
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