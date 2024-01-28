Демченко рассказал, сколько людей пересекает границу за сутки

Очереди авто на границе Украины. Фото: "Суспільне Львів"

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что за сутки границу пересекают 70-75 тысяч человек в обоих направлениях. По его словам, в настоящее время пассажиропоток не слишком активен.

Об этом Андрей Демченко сказал в эфире телемарафона.

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Демченко отметил, что нет значительных преимуществ выезда из Украины. Пограничники не фиксируют увеличения количества тех, кто возвращается на территорию Украины.

"Из-за уменьшения пассажиропотока мы фиксируем уменьшение очередей. Они практически отсутствуют", — добавил спикер ГПСУ.

Напомним, утром 28 января появились обновленные данные о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. Украинцев призывают учесть при планировании поездок возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Также мы писали, что на сегодняшнее утро, 28 января, появилась новая информация о пересечении южной границы с Молдовой и Румынией. На трассе Одесса — Рени в сторону молдавской границы наблюдаются незначительные пробки. В Румынию также добраться пока несложно.

Добавим, пограничники Мукачевского отряда разоблачили четырех уклонистов, которые пытались незаконно пересечь границу. Четверо дончан и двое жителей Ровенщины хотели в обход пунктов пропуска добраться до соседней Венгрии.