Демченко розповів, скільки людей перетинає кордон за добу

Черги авто на кордоні України. Фото: "Суспільне Львів"

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що за добу кордон перетинає 70-75 тисяч людей в обох напрямках. За його словами, наразі пасажиропотік не є надто активним.

Про це Андрій Демченко сказав в ефірі телемарафону.

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Демченко зазначив, що немає значної переваги виїзду з України. Прикордонники не фіксують збільшення кількості тих, хто повертається на територію України.

"Через зменшення пасажиропотоку, ми фіксуємо зменшення черг. Вони практично відсутні", — додав речник ДПСУ.

Нагадаємо, зранку 28 січня з'явилися оновлені дані щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. Українців закликають врахувати при плануванні поїздок можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Також ми писали, що станом на сьогоднішній ранок, 28 січня, з'явилася нова інформація щодо перетину південного кордону з Молдовою та Румунією. На трасі Одеса — Рені у бік молдавського кордону спостерігаються незначні затори. До Румунії також добратися наразі нескладно.

Додамо, прикордонники Мукачівського загону викрили чотирьох ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути кордон. Четверо донеччан та двоє жителів Рівненщини хотіли в обхід пунктів пропуску дістатись сусідньої Угорщини.