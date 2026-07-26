Что означают названия кроссоверов и внедорожников Toyota

Toyota Venza 2021 года. Фото: netcarshow.com

Игорь Саджа Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Названия популярных внедорожников и кроссоверов Toyota отражают назначение автомобиля, его характер или географические ассоциации. Большинство названий представляют собой комбинации английских слов или аббревиатуры. Знание этих расшифровок помогает лучше понять концепцию, которую инженеры заложили в каждую модель.

Об этом пишут Новини.LIVE.

Компактные кроссоверы

Популярный RAV4 расшифровывается как Recreational Active Vehicle with 4-wheel drive. Это означает "автомобиль для активного отдыха с полным приводом".

Модель C-HR имеет два варианта толкования: Compact High Rider ("компактный высокий всадник") или Cross Hatch Run-About ("кросс-хэтчбек для повседневных поездок").

Название Yaris Cross происходит от имени греческой богини красоты и грации Харис, где первую букву заменили на немецкое словечко «Ja». Приставка Cross указывает на кроссоверную версию модели.

Семейные SUV

Модель Highlander переводится как "Горец" и вызывает ассоциации с выносливостью шотландского высокогорья. Аналог этой машины для рынков Японии и Австралии называется Kluger, что происходит от немецкого слова "мудрый".

Кроссовер Venza получил искусственно созданное название, объединяющее слова Venture ("приключение") и Monza (итальянский город со знаменитым автодромом).

А название повнорозмірного SUV Sequoia олицетворяет гигантские размеры и силу североамериканского дерева.

Рамочные внедорожники

Легендарное название Land Cruiser переводится как "Сухопутный крейсер". Приставка Prado с испанского означает "ранчо" или "луг", намекая на отдых за городом.

Модель 4Runner сочетает в себе обозначение полного привода и термин prerunner, который означает машины для разведки гоночных трасс по бездорожью.

Название пикапа Hilux образовано от слов High и Luxury. В конце 1960-х годов это подчеркивало высокий уровень комфорта по сравнению с грузовиками.

Внедорожник FJ Cruiser отсылает к историческим индексам: буква F обозначает серию двигателей, J расшифровывается как Jeep, а Cruiser указывает на принадлежность к семейству Land Cruiser.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как Toyota RAV4 2006 года посрамила Porsche и BMW. Этот обычный семейный кроссовер демонстрировал удивительные динамические характеристики, оставляя позади значительно более дорогих премиальных конкурентов.

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