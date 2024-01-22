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Есть ли пробки на границе Украины — какая ситуация на пунктах пропуска сегодня вечером

22 января 2024 19:45
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Максим Сайгак
Редактор
Очереди на границе Украины вечером 22 января
Очереди из автомобилей на границе. Иллюстративное фото: t.me/kolejki_granica_PL_UA
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

По состоянию на вечер, 22 января, незначительные очереди автомобилей на границе Украины зафиксированы на нескольких пунктах пропуска. Водителям советуют учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб при планировании своих поездок в страны Европейского Союза и Молдовы.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 22 января: пункты пропуска

По состоянию на вечер 22 января очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в нескольких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей 22 января

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 13 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 10 л/а, 4 автобуса; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 9 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 14 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 10 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 22 января

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 5 автобусов, (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией 22 января

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 л/а, 5 автобусов, (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 22 января

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 6 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 22 января

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, на польской границе пограничники засекли микроавтобус с украинскими номерами, который пересекал контрольно-пропускной пункт "Шегини". В ходе проверки пограничники заметили признаки замены VIN-кода.

Польша
Молдова
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