Черги на кордоні України ввечері 22 січня

Черги з автівок на кордоні. Ілюстративне фото: t.me/kolejki_granica_PL_UA

Станом на вечір, 22 січня, незначні черги з автомобілей на кордоні України зафіксовано на декількох пунктах пропуску. Водіям радять враховувати ймовірність нестабільної роботи електронних систем контрольних служб при плануванні своїх поїздок до країн Європейського Союзу та Молдови.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 22 січня: пункти пропуску

Станом на вечір 22 січня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у декількох пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею

"Ягодин" — 13 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 10 л/а, 4 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 0 л/а, 9 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 0 л/а, 14 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Нижанковичі" — 10 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 5 автобусів, (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною

"Тиса" — 5 л/а, 5 автобусів, (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 6 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, на польському кордоні прикордонники засікли мікроавтобус з українськими номерами, який перетинав контрольно-пропускний пункт "Шегині". Під час перевірки прикордонники помітили ознаки заміни VIN-коду.