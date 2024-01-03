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Есть ли пробки на границе Украины — какая ситуация на КПП по состоянию на вечер

3 января 2024 19:31
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Очереди на границе Украины сегодня вечером, 3 января
Автомобиль на границе с Украиной вечером. Фото иллюстративное: Західний кордон
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

На сегодняшний вечер, 3 января, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом свидетельствует информация от Западного регионального управления Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 3 января: пункты пропуска

По состоянию на 18:00 3 января очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в нескольких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей 4 декабря

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 120 л/а, 1 автобус; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 150 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 100 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 200 л/а, 22 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 260 л/а, 12 автобусов, 80 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 90 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 1262 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 4 декабря

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 35 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 45 л/а, 9 автобусов, (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией 4 декабря

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 30 л/а, 6 автобусов, (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 20 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 4 декабря

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 40 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 4 декабря

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, сегодня многодетного отца восьми детей не выпустили за границу. Пограничники потребовали заменить в территориальном центре комплектования и социальной поддержки слово "снятие" на слово "исключение" из военного учета.

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