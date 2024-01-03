Черги на кордоні України сьогодні увечері, 3 січня

Авто на кордоні з Україною увечері. Фото ілюстративне: Західний кордон

Станом на сьогоднішній вечір, 3 січня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це свідчить інформація від Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 3 січня: пункти пропуску

Станом на 18:00 3 січня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у кількох пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 120 л/а, 1 автобус; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 150 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 100 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 200 л/а, 22 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 260 л/а, 12 автобусів, 80 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 90 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 1262 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

"Малий Березний" — 35 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 45 л/а, 9 автобусів, (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною

"Тиса" — 30 л/а, 6 автобусів, (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 20 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 40 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що сьогодні багатодітного батька восьми дітей не випустили за кордон. Прикордонники вимагали замінити в територіальному центрі комплектування і соціально підтримки слово "зняття" на слово "виключення" з військового обліку.