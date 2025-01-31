Очереди на границе Украины 31 января — на одном из КПП большие пробки

Очереди из автомобилей на границе. Фото: МВД

В одном из пунктов пропуска на Львовщине в пятницу, 31 января, наблюдается накопление автомобилей. Сейчас очереди присутствуют на КПП "Краковец".

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 31 января

"В пункте пропуска "Краковец" наблюдается накопление транспортных средств на выезд из Украины", — говорится в сообщении.

Для уменьшения времени ожидания водителям и пассажирам советуют планировать свой маршрут через другие пункты пропуска для пересечения границы.

Скриншот сообщения ГПСУ

Напомним, недавно юрист объяснил, может ли украинец, который имеет два гражданства, выехать за границу во время войны.

Также мы писали, что Польша сделала невозможным блокирование границы с Украиной. Отныне пограничные КПП будут считаться критической инфраструктурой.