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Черги зростають — на одному із КПП затори на виїзд з України

31 січня 2025 15:37
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України 31 січня — на одному із КПП великі затори
Черги з автівок на кордоні. Фото: МВС
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор

В одному із пунктів пропуску на Львівщині у п'ятницю, 31 січня, спостерігається накопичення автівок. Наразі черги присутні на КПП "Краківець".

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон

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Черги на кордоні України 31 січня

"У пункті пропуску "Краківець" спостерігається накопичення транспортних засобів на виїзд з України", — йдеться у повідомленні.  

Для зменшення часу очікування водіям та пасажирам радять планувати свій маршрут через інші пункти пропуску для перетину кордону. 

черги на кордоні 31 січня
Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, нещодавно юрист пояснив, чи може українець, який має два громадянства, виїхати за кордон під час війни. 

Також ми писали, що Польща унеможливила блокування кордону з Україною. Відтепер прикордонні КПП будуть вважатись критичною інфраструктурою.

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