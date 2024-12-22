Стоят десятки автобусов — какая ситуация на границе утром 22 декабря

Очереди из десятков автобусов — критическая ситуация на границе
Очереди на границе Украины в воскресенье, 22 декабря, зафиксировали на нескольких пунктах пропуска. Пограничники советуют учитывать возможные сбои в работе электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.
Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.
Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словацкой Республикой
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 22 декабря: пункты пропуска
В воскресенье, 22 декабря, на 05:30 на нескольких пунктах пропуска заметили скопления автобусов.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 50 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 60 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 80 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 75 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 190 л/а, 28 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 120 л/а, 20 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется)
- "Смольница" — 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словацкой Республикой
- "Малый Березный" — 40 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 45 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 40 л/а, 1 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
- "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, 21 декабря на границе с Польшей зафиксировали большие очереди автомобилей. В пункт пропуска "Краковец" стояли более 50 автобусов.
В 2025 году украинцы будут платить за въезд в Европу. На пропускных пунктах будут работать новые системы контроля пересечения границы EES и ETIAS.
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