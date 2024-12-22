Стоят десятки автобусов — какая ситуация на границе утром 22 декабря

Автобусы стоят в пункте пропуска. Фото: ГПСУ

Очереди на границе Украины в воскресенье, 22 декабря, зафиксировали на нескольких пунктах пропуска. Пограничники советуют учитывать возможные сбои в работе электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 22 декабря: пункты пропуска

В воскресенье, 22 декабря, на 05:30 на нескольких пунктах пропуска заметили скопления автобусов.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 50 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 60 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 80 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 75 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 190 л/а, 28 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 120 л/а, 20 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется)

"Смольница" — 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 40 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 45 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

"Тиса" — 40 л/а, 1 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, 21 декабря на границе с Польшей зафиксировали большие очереди автомобилей. В пункт пропуска "Краковец" стояли более 50 автобусов.

В 2025 году украинцы будут платить за въезд в Европу. На пропускных пунктах будут работать новые системы контроля пересечения границы EES и ETIAS.