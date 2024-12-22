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Очереди из десятков автобусов — критическая ситуация на границе

22 декабря 2024 08:12
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор
Стоят десятки автобусов — какая ситуация на границе утром 22 декабря
Автобусы стоят в пункте пропуска. Фото: ГПСУ
Кира Топенко - Редактор
Кира Топенко
Редактор

Очереди на границе Украины в воскресенье, 22 декабря, зафиксировали на нескольких пунктах пропуска. Пограничники советуют учитывать возможные сбои в работе электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 22 декабря: пункты пропуска

В воскресенье, 22 декабря, на 05:30 на нескольких пунктах пропуска заметили скопления автобусов.

Очереди на границе с Польшей 16 декабря

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 50 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 60 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 80 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 75 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 190 л/а, 28 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 120 л/а, 20 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется)
  • "Смольница" — 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Очереди на границе со Словакией 16 декабря

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 40 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 45 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией 16 декабря

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 40 л/а, 1 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 16 декабря

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 16 декабря

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, 21 декабря на границе с Польшей зафиксировали большие очереди автомобилей. В пункт пропуска "Краковец" стояли более 50 автобусов.

В 2025 году украинцы будут платить за въезд в Европу. На пропускных пунктах будут работать новые системы контроля пересечения границы EES и ETIAS.

граница КПП авто пограничники ГПСУ

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