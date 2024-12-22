Стоять десятки автобусів — яка ситуація на кордоні вранці 22 грудня

Черги з десятків автобусів — критична ситуація на кордоні вранці
Черги на кордоні України у неділю, 22 грудня, зафіксували на кількох пунктах пропуску. Прикордонники радять враховувати ймовірні збої в роботі електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словацькою Республікою
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 22 грудня: пункти пропуску
У неділю, 22 грудня, станом на 05:30 на кількох пунктах пропуску помітили скупчення автобусів.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 50 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 60 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 80 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 75 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 190 л/а, 28 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 120 л/а, 20 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 15 л/а, 0 автобусів. (пропуск пішоходів не здійснюється)
- "Смільниця" — 0 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словацькою Республікою
- "Малий Березний" — 40 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 45 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 40 л/а, 1 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, 21 грудня на кордоні з Польщею зафіксували великі черги автомобілів. До пункту пропуску "Краківець" стояли понад 50 автобусів.
У 2025 році українці платитимуть за в'їзд у Європу. На пропускних пунктах працюватимуть нові системи контролю перетину кордону EES та ETIAS.
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