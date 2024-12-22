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Черги з десятків автобусів — критична ситуація на кордоні вранці

22 грудня 2024 08:12
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор
Стоять десятки автобусів — яка ситуація на кордоні вранці 22 грудня
Автобуси стоять на пункті пропуску. Фото: ДПСУ
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор

Черги на кордоні України у неділю, 22 грудня, зафіксували на кількох пунктах пропуску. Прикордонники радять враховувати ймовірні збої в роботі електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Черги на кордоні України 22 грудня: пункти пропуску

У неділю, 22 грудня, станом на 05:30 на кількох пунктах пропуску помітили скупчення автобусів.

Черги на кордоні з Польщею 16 грудня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 50 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 60 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 80 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 75 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 190 л/а, 28 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 120 л/а, 20 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 15 л/а, 0 автобусів. (пропуск пішоходів не здійснюється)
  • "Смільниця" — 0 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 16 грудня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 40 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 45 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 16 грудня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 40 л/а, 1 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 16 грудня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи  — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 16 грудня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, 21 грудня на кордоні з Польщею зафіксували великі черги автомобілів. До пункту пропуску "Краківець" стояли понад 50 автобусів.

У 2025 році українці платитимуть за в'їзд у Європу. На пропускних пунктах працюватимуть нові системи контролю перетину кордону EES та ETIAS.

кордон КПП авто прикордонники ДПСУ

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