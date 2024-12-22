Стоять десятки автобусів — яка ситуація на кордоні вранці 22 грудня

Автобуси стоять на пункті пропуску. Фото: ДПСУ

Черги на кордоні України у неділю, 22 грудня, зафіксували на кількох пунктах пропуску. Прикордонники радять враховувати ймовірні збої в роботі електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Черги на кордоні України 22 грудня: пункти пропуску

У неділю, 22 грудня, станом на 05:30 на кількох пунктах пропуску помітили скупчення автобусів.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 50 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 60 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 80 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 75 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 190 л/а, 28 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 120 л/а, 20 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" — 15 л/а, 0 автобусів. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Смільниця" — 0 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 40 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 45 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" — 40 л/а, 1 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, 21 грудня на кордоні з Польщею зафіксували великі черги автомобілів. До пункту пропуску "Краківець" стояли понад 50 автобусів.

У 2025 році українці платитимуть за в'їзд у Європу. На пропускних пунктах працюватимуть нові системи контролю перетину кордону EES та ETIAS.