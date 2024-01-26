Очереди на границе Украины сегодня вечером, 26 января

Очереди из автомобилей на границе. Фото: ГПСУ

Сегодня вечером, 26 января, очереди из автомобилей зафиксированы на границе Украины с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Водителям советуют учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 26 января: пункты пропуска

По состоянию на 18:00 26 января очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в нескольких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей

"Ягодин" — 16 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 30 л/а, 10 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 20 л/а, 1 автобус (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 80 л/а, 1 автобус (электронная очередь), 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Нижанковичи" — 40 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словацкой Республикой

"Малой Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 5 л/а, 16 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией

"Тыса" — 8 л/а, 8 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" - 15 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 30 л/а, 11 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой

"Мамалыга" — 0 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что 20 января румынские фермеры разблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Дьяково" на границе с Украиной. В настоящее время пересечение границы осуществляется в обычном режиме.

Также мы писали, что сегодня, 26 января, на границе Украины не зафиксированы блокировки пунктов пропуска. В настоящее время там в очередях стоят около тысячи единиц грузового транспорта.