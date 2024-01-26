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Черги на кордоні з Україною — яка ситуація сьогодні увечері

26 січня 2024 19:39
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Черги на кордоні України сьогодні увечері, 26 січня
Черги з автомобілів на кордоні. Фото: ДПСУ
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Сьогодні увечері, 26 січня, черги з автомобілів зафіксовано на кордоні України з Польщею, Словаччиною Угорщиною та Румунією. Водіям радять враховувати ймовірність нестабільної роботи електронних систем контрольних служб.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 26 січня: пункти пропуску

Станом на 18:00 26 січня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у кількох пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею 26 січня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 16 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 30 л/а, 10 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 20 л/а, 1 автобус (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 80 л/а, 1 автобус (електронна черга), 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" — 40 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словатчиною 26 січня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 5 л/а, 16 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 26 січня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 8 л/а, 8 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 26 січня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 30 л/а, 11 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 26 січня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що 20 січня румунські фермери розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Дякове", що на кордоні з Україною. Наразі перетин кордону здійснюється у звичному режимі.

Також ми писали, що сьогодні, 26 січня, на кордоні України не зафіксовано блокувань пунктів пропуску. Наразі там в чергах стоять близько тисячі одиниць вантажного транспорту.

Польща
Молдова
кордон
Чехія
Румунія
Словаччина
прикордонники
черги

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