Очереди на границе Украины сегодня, 14 января

Очереди авто на границе. Фото: ГНСУ

На сегодня, 14 января, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с соседними государствами, в частности, ЕС и Молдовой. Водителям следует учесть вероятную нестабильность работы электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе с Украиной 14 января

По состоянию на 00:00 14 января очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в нескольких пунктах пропуска

Республика Польша:

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусы; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 0 л/а, 8 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 0 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Нижанковичи" — 1807 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Словацкая Республика:

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 3 автобуса, (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Венгрия:

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов, (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Республика Молдова:

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобус, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, на заблокированных пунктах пропуска из Польши в направлении Украины на 13 января стоят около 850 грузовых единиц транспорта. Это на 1000 грузовиков меньше, чем было 12 января.