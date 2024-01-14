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Очереди на границе с Украиной — какая ситуация сегодня

14 января 2024 07:10
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Очереди на границе Украины сегодня, 14 января
Очереди авто на границе. Фото: ГНСУ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

На сегодня, 14 января, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с соседними государствами, в частности, ЕС и Молдовой. Водителям следует учесть вероятную нестабильность работы электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе с Украиной 14 января

По состоянию на 00:00 14 января очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в нескольких пунктах пропуска

Очереди на границе с Польшей 14 января

Очереди на границе с Польшей 12 января

Республика Польша:

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусы; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 8 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
  • "Нижанковичи" — 1807 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 14 января

Очереди на границе со Словакией 12 января

Словацкая Республика:

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 3 автобуса, (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией 14 января

Очереди на границе с Венгрией 12 января

Венгрия:

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов, (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Молдовой 14 января

Очереди на границе с Румынией 12 января

Румыния:

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 12 января

Очереди на границе с Молдовой 12 января

Республика Молдова:

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобус, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, на заблокированных пунктах пропуска из Польши в направлении Украины на 13 января стоят около 850 грузовых единиц транспорта. Это на 1000 грузовиков меньше, чем было 12 января.

Польша
Румыния
Венгрия
Словакия
авто
очереди

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