Черги на кордоні України сьогодні, 14 січня

Черги авто на кордоні. Фото: ДПСУ

Станом на сьогодні, 14 січня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України із сусідніми державами, зокрема, ЄС та Молдовою. Водіям варто взяти до уваги ймовірну нестабільність роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Читайте також:

Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:

Черги на кордоні з Україною 14 січня

Станом на 00:00 14 січня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у кількох пунктах пропуску

Республіка Польща:

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 0 л/а, 0 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 0 л/а, 8 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Нижанковичі" — 1807 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Словацька Республіка:

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 3 автобуси, (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Угорщина:

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів, (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Республіка Молдова:

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобус , 0 пішоходів;

"Кельменці" —0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" —0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, на заблокованих пунктах пропуску з Польщі у напрямку України станом на 13 січня стоять близько 850 вантажних одиниць транспорту. Це на 1000 вантажівок менше, аніж було 12 січня.