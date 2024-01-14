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Черги на кордоні з Україною — яка ситуація сьогодні

14 січня 2024 07:10
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Черги на кордоні України сьогодні, 14 січня
Черги авто на кордоні. Фото: ДПСУ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Станом на сьогодні, 14 січня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України із сусідніми державами, зокрема, ЄС та Молдовою. Водіям варто взяти до уваги ймовірну нестабільність роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні з Україною 14 січня

Станом на 00:00 14 січня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у кількох пунктах пропуску

Черги на кордоні з Польщею 14 січня

Очереди на границе с Польшей 12 января

Республіка Польща:

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 0 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 8 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" — 1807 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словатчиною 14 січня

Очереди на границе со Словакией 12 января

Словацька Республіка:

  • "Малий Березний" —  0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 3 автобуси, (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 14 січня

Очереди на границе с Венгрией 12 января

Угорщина:

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусів, (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 14 січня

Очереди на границе с Румынией 12 января

Румунія:

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 12 січня

Очереди на границе с Молдовой 12 января

Республіка Молдова:

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобус , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" —0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" —0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, на заблокованих пунктах пропуску з Польщі у напрямку України станом на 13 січня стоять близько 850 вантажних одиниць транспорту. Це на 1000 вантажівок менше, аніж було 12 січня.

Польща
Румунія
Угорщина
Словаччина
авто
черги

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