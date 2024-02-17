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Очереди на границе с Украиной — где водителям придется задержаться дольше всего

17 февраля 2024 22:29
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе с Украиной на вечер 17 февраля
Очереди из автомобилей. Иллюстративное фото: t.me/kolejki_granica_PL_UA
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор

Очереди на границе с Евросоюзом по состоянию на вечер субботы, 17 февраля, зафиксированы на нескольких пунктах пропуска. Поэтому водителям придется подождать на границе, прежде чем ее пересечь. Пограничники также советуют учитывать вероятную нестабильную работу электронных систем контрольных служб.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

Очереди на границе Украины 17 февраля: пункты пропуска

По состоянию на 18:00 17 февраля очереди на границе со странами ЕС и Молдовой зафиксированы в нескольких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей 14 февраля

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 1 автобус (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 40 л/а, 5 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 15 л/а, 0 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 430 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 14 февраля

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 5 л/а, 4 автобуса (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией 14 февраля

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 6 л/а, 0 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 14 февраля

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 14 февраля

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, ранее мы сообщали, что на украинских АЗС обновились цены на топливо за минувшие сутки. Поэтому 17 февраля стоимость горючего выросла.

Также в Украине появились новые дорожные знаки. Мы рассказали, о чем именно они будут информировать водителей.

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