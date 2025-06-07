Где летом будут очереди на границе - детали

Очереди на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

В Государственной пограничной службе Украины предупредили о возможных очередях на границе летом. Отмечается, что с началом лета ожидается рост пассажиропотока через некоторые пункты пропуска.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ в Facebook в субботу, 7 июня.

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Ситуация на границе летом. Фото: ГПСУ/Facebook

Очереди на границе летом — чего ожидать украинцам

Итак, уже начинается летний сезон путешествий, а вместе с ним и скопление автомобилей на границе.

В Госпогранслужбе предупредили, что с началом лета ожидается рост пассажиропотока через пункты пропуска Львовщины — до +40% от привычных показателей.

Наибольшие очереди фиксируют в "Краковце" и "Шегинях" (выезд из Украины). Умеренная нагрузка — в "Раве-Русской", "Грушеве" и "Угриневе". Наименьшая загрузка — в "Нижанковичах" и "Смильнице".

Когда лучше пересекать границу этим летом

Выезд из Украины — будни, утро или поздний вечер;

Въезд в Украину — выходные.

В частности, в ГПСУ отметили, что в пункте пропуска "Шегини" временно ограничено движение для авто и грузовиков, в частности в направлении выезда из Украины, из-за масштабных ремонтно-модернизационных работ.

Отмечается, что на западном участке границу можно пересечь и в пределах Закарпатской, Черновицкой и Волынской областей.

Скриншот сообщения ГПСУ/Facebook

Ранее мы информировали об очередях на границе в субботу, 7 июня.

Напомним, что недавно в Одесской области мужчины пытались незаконно попасть в Румынию, переплыв Дунай.