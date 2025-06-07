Де влітку будуть черги на кордоні — деталі

Черги на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

У Державній прикордонній службі України попередили про можливі черги на кордоні влітку. Зазначається, що з початком літа очікується зростання пасажиропотоку через деякі пункти пропуску.

Про це йдеться в повідомленні ДПСУ у Facebook у суботу, 7 червня.

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Ситуація на кордоні влітку. Фото: ДПСУ/Facebook

Черги на кордоні влітку — чого очікувати українцям

Отже, вже розпочинається літній сезон подорожей, а разом з ним і скупчення автівок на кордоні.

У Держприкордонслужбі попередили, що з початком літа очікується зростання пасажиропотоку через пункти пропуску Львівщини — до +40% від звичних показників.

Найбільші черги фіксують у "Краківці" та "Шегинях" (виїзд з України). Помірне навантаження — у "Раві-Руській", "Грушеві" та "Угриневі". Найменше завантаження — у "Нижанковичах" і "Смільниці".

Коли краще перетинати кордон цього літа

Виїзд з України — будні, ранок або пізній вечір;

В’їзд до України — вихідні.

Зокрема, у ДПСУ наголосили, що у пункті пропуску "Шегині" тимчасово обмежено рух для авто й вантажівок, зокрема у напрямку виїзду з України, через масштабні ремонтно-модернізаційні роботи.

Зазначається, що на західній ділянці кордон також можна перетнути й в межах Закарпатської, Чернівецької та Волинської областей.

Скриншот допису ДПСУ/Facebook

Раніше ми інформували про черги на кордоні у суботу, 7 червня.

Нагадаємо, що нещодавно в Одеській області чоловіки намагалися незаконно потрапити до Румунії, перепливши Дунай.