Очереди на границе Украины вечером 2 апреля

Очереди из авто на пограничном КПП. Иллюстративное фото: ГПСУ

На вечер вторника, 2 апреля, очереди на границе Украины фиксируют на нескольких контрольно-пропускных пунктах. Водителям следует учесть возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска при выезде в страны Европейского Союза и Молдовы.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 2 апреля: пункты пропуска

По состоянию на 18:00, 2 апреля очереди из автомобилей и автобусов на границе с соседними странами зафиксированы на нескольких пропускных пунктах.

Очереди на границе с Польшей

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 50 л/а, 0 автобусы; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 80 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 40 л/а, 2 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 70 л/а, 2 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Нижанковичи" — 380 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словацкой Республикой

"Малый Березный" — 20 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 20 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией

"Тиса" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, пограничники Чопского отряда разоблачили двух уклонян, пытавшихся незаконно пересечь границу. Мужчины предоставили на паспортный контроль фальшивые документы.

Также мы писали, что польские фермеры продолжают протесты на границе. из Украины. По состоянию на утро понедельника, 1 апреля, заблокированы два пункта пропуска - "Ягодин" и "Рава-Русская".