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Черги на кордоні увечері — через які КПП буде важко проїхати

2 квітня 2024 19:20
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Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України ввечері 2 квітня
Черги з авто на прикордонному КПП. Ілюстративне фото: ДПСУ
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор

Станом на вечір вівторка, 2 квітня, черги на кордоні України фіксують на кількох контрольно-пропускних пунктах. Водіям варто врахувати ймовірність нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску при виїзді до країн Європейського Союзу та Молдови.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 2 квітня: пункти пропуску

Станом на 18:00 2 квітня черги з автомобілів та автобусів на кордоні з сусідніми країнами зафіксовані на декількох пропускних пунктах. 

Черги на кордоні з Польщею 1 квітня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 50 л/а, 0 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 80 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 40 л/а, 2 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 70 л/а, 2 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" — 380 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною 1 квітня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 20 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 20 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 1 квітня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 1 квітня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 1 квітня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, прикордонники Чопського загону викрили двох ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути кордон. Чоловіки надали на паспортний контроль фальшиві документи. 

Також ми писали, що польські фермери продовжують протести на кордоні з Україною. Станом на ранок понеділка, 1 квітня, заблоковані два пункти пропуску — "Ягодин" та "Рава-Руська".

Польща
Молдова
кордон
Угорщина
Словаччина
авто
Україна
Румунія

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