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Очереди на границе Украины — пробок не избежать

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 10:56
Очереди на границе Украины 23 июня — на каких КПП большие пробки
Очереди на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Ключові моменти Очереди на границе Украины 23 июня Очереди на границе с Польшей Очереди на границе со Словакией Очереди на границе с Венгрией Очереди на границе с Румынией Очереди на границе с Молдовой

Очереди на границе Украины по состоянию на утро 23 июня зафиксированы сразу на нескольких пунктах пропуска. Кроме того, пограничники предупреждают водителей о возможных сбоях в работе электронных систем и призывают планировать свои поездки вовремя.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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Очереди на границе Украины 23 июня

По состоянию на 09:00 в понедельник, 23 июня, пограничники сообщают о пробках из автомобилей на 11 КПП.

Черги на кордоні з Польщею 23 червня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 55 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 23 червня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 15 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 23 червня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 23 червня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 50 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 23 червня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, в ГПСУ объяснили, почему стремительно вырос пассажиропоток на границе. Это наблюдается с первых дней июня.

Также мы писали, что во Львовской области пограничники и правоохранители разоблачили канал нелегального выезда мужчин за границу. Такая возможность стоила 18 500 долларов.

граница пробки автомобиль ГПСУ очереди на границе
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
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