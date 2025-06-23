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Головна Авто Черги на кордоні України — заторів не уникнути

Черги на кордоні України — заторів не уникнути

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 10:56
Черги на кордоні України 23 червня — на яких КПП великі затори
Черги на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Ключові моменти Черги на кордоні України 23 червня Черги на кордоні з Польщею Черги на кордоні зі Словаччиною Черги на кордоні з Угорщиною Черги на кордоні з Румунією Черги на кордоні з Молдовою

Черги на кордоні України станом зранку 23 червня зафіксовані одразу на кількох пунктах пропуску. Крім того, прикордонники попереджають водіїв про можливі збої в роботі електронних систем і закликають планувати свої поїздки вчасно.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Черги на кордоні України 23 червня

Станом на 09:00 у понеділок, 23 червня, прикордонники повідомляють про затори з автомобілів на 11 КПП. 

Черги на кордоні з Польщею 23 червня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 55 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 23 червня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 15 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 23 червня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 23 червня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 23 червня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, у ДПСУ пояснили, чому стрімко зріс пасажиропотік на кордоні. Це спостерігається з перших днів червня.

Також ми писали, що у Львівській області прикордонники та правоохоронці викрили канал нелегального виїзду чоловіків за кордон. Така можливість коштувала 18 500 доларів.

кордон затори автомобіль ДПСУ черги на кордоні
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
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