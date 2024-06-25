Очереди на границе Украины сегодня утром 25 июня

Пробки с авто на границе Украины. Фото: Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

Очереди на границе Украины во вторник, 25 июня, пограничники зафиксировали только на нескольких пунктах пропуска. Они также напоминают украинцам, которые планируют ехать в страны Европейского Союза и Молдову, учитывать вероятность нестабильной работы электронных систем контрольных служб на контрольно-пропускных пунктах.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 25 июня: пункты пропуска

По состоянию на 05:30 25 июня пограничники обнаружили в семи пунктах пропуска на границе с соседними странами очереди из автобусов и легковых автомобилей.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

— "Устилуг" — 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Угринов" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Краковец" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

— "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Нижанковичи" — 0 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в том числе ГСМ).

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

— "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

— "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

— "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

— "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

— "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);

— — "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

— "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Плохие идеи для выезда за границу

Напомним, что в Словакию пытался уехать украинец, подделавший временное удостоверение военнообязанного и справку ВВК о непригодности к военной службе. Его задержали пограничники.

Также мы писали о попытке группового побега мужчин в Румынию, которую разоблачили правоохранители совместно с пограничниками. Организатор, оценивший свои услуги в две тысячи долларов, был заключен под стражу.

Добавим, пресс-секретарь ГНСУ Андрей Демченко пояснил, что с начала полномасштабного вторжения было разоблачено 480 преступных схем для выезда уклонистов за границу.