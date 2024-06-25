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Черги на кордоні України — водії будуть вражені ситуацією на КПП

25 червня 2024 06:53
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Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України сьогодні вранці 25 червня
Затори з авто на кордоні України. Фото: Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор

Черги на кордоні України у вівторок, 25 червня, прикордонники зафіксували лише на кількох пунктах пропуску. Вони також нагадують українцям, які планують їхати до країн Європейського Союзу та Молдови, зважати на ймовірність нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на контрольно-пропускних пунктах.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 25 червня: пункти пропуску

Станом на 05:30 25 червня прикордонники виявили у сімох пунктах пропуску на кордоні із сусідніми країнами черги з автобусів та легкових автівок. 

Черги на кордоні з Польщею 25 червня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" 0 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, зокрема ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною 25 червня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород"  0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 25 червня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса"  0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове"  0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 25 червня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
  • "Дяківці" 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 25 червня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Погані ідеї для виїзду за кордон

Нагадаємо, що до Словаччини намагався виїхати українець, який підробив тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку ВЛК про непридатність до військової служби. Його затримали прикордонники.

Також ми писали про спробу групової втечі чоловіків до Румунії, яку викрили правоохоронці спільно з прикордонниками. Організатора, який оцінив свої послуги у дві тисячі доларів, взяли під варту.

Додамо, речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що від початку повномасштабного вторгнення було викрито 480 злочинних схем для виїзду ухилянтів за кордон. 

Польща
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