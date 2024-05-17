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Очереди на границе Украины — в пробке более тысячи авто, почти все на польских КП

17 мая 2024 06:43
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор
Очереди на границе Украины сегодня утром 16 мая
Очередь из авто на границе Украины. Фото иллюстративный: nowiny24.pl
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кира Топенко
Кира Топенко
Редактор

Очереди на границе Украины в пятницу, 17 мая, обнаружили на 13-ти контрольно-пропускных пунктах. При выезде в страны Европейского союза и Молдовы пограничники рекомендуют водителям учесть возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы .

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Очереди на границе Украины 17 мая: пункты пропуска

По состоянию на 05:30, 17 мая очереди из авто и автобусов на границе с соседними странами пограничники обнаружили в следующих пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей 17 мая

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется), (пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 200 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 90 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 110 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 150 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 130 л/а, 20 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 370 л/а, 14 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 80 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией 17 мая

Очереди на границе со Словацкой Республикой

  • "Малый Березный" — 45 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 45 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией 17 мая

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 40 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 20 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией 17 мая

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
  • "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой 17 мая

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, с 18 мая в пограничном пункте пропуска в Одесской области будут проверять наличие военно-учетного документа у отдельных категорий граждан.

Также мы писали, что 16 мая в Одесской области после реконструкции был открыт международный автомобильный пункт пропуска с Молдовой КПП "Рени".

Польша
Молдова
КПП
Румыния
Венгрия
Словакия
пограничники
автобусы
автомобиль
очереди на границе

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