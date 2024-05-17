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Черги на кордоні України — у заторі понад тисячу авто, майже всі на польських КП

17 травня 2024 06:43
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України сьогодні вранці 16 травня
Черга з авто на кордоні України. Фото ілюстративне: nowiny24.pl
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор

Черги на кордоні України у п'ятницю, 17 травня, виявили на 13-ти контрольно-пропускних пунктах. При виїзді до країн Європейського Союзу та Молдови прикордонники рекомендують водіям врахувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.  

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 17 травня: пункти пропуску

Станом на 05:30 17 травня черги з авто та автобусів на кордоні із сусідніми країнами прикордонники виявили в декількох пунктах пропуску. 

Черги на кордоні з Польщею 17 травня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється), (пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 200 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 90 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 110 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 150 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 130 л/а, 20 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 370 л/а, 14 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 80 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словатчиною 17 травня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 45 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 45 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 17 травня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 40 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 20 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 17 травня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 17 травня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, з 18 травня в прикордонному пункті пропуску на Одещині перевірятимуть наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян. 

Також ми писали, що 16 травня в Одеській області після реконструкції був відкритий міжнародний автомобільний пункт пропуску з Молдовою КПП "Рені"

Польща
Молдова
КПП
Румунія
Угорщина
Словаччина
прикордонники
автобуси
автомобіль
черги на кордоні

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