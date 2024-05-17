Черги на кордоні України сьогодні вранці 16 травня

Черга з авто на кордоні України. Фото ілюстративне: nowiny24.pl

Черги на кордоні України у п'ятницю, 17 травня, виявили на 13-ти контрольно-пропускних пунктах. При виїзді до країн Європейського Союзу та Молдови прикордонники рекомендують водіям врахувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 17 травня: пункти пропуску

Станом на 05:30 17 травня черги з авто та автобусів на кордоні із сусідніми країнами прикордонники виявили в декількох пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється), (пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 200 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 90 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 110 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 150 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 130 л/а, 20 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 370 л/а, 14 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 80 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

"Малий Березний" — 45 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 45 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною

"Тиса" — 40 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 20 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, з 18 травня в прикордонному пункті пропуску на Одещині перевірятимуть наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян.

Також ми писали, що 16 травня в Одеській області після реконструкції був відкритий міжнародний автомобільний пункт пропуску з Молдовою КПП "Рені".