Очереди на границе Украины вечером 30 декабря

Вечерняя очередь авто на границе. Иллюстративное фото: Западное региональное управление ГПСУ

На сегодняшний вечер, 30 декабря, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом заявили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 30 декабря: пункты пропуска

По состоянию на 23:30, 30 декабря очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в нескольких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей

"Ягодин" — 17 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 150 л/а, 12 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 75 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 120 л/а, 17 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 150 л/а, 20 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 260 л/а, 33 автобуса (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 180 л/а, 20 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 120 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Нижанковичи" — 15 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словацкой Республикой

"Малый Березный" — 45 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 40 л/а, 14 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией

"Тиса" — 30 л/а, 17 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" - 40 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 70 л/а, 4 автобуса (электронная очередь), 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Молдовой

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, ситуация на украинско-польской границе осложняется. По состоянию на вечер 30 декабря пункты пропуска до сих пор закрыты. Украинские перевозчики выражают свое возмущение.

Добавим, ночью 30 декабря, на пограничном пропускном пункте "Шегини — Медика" произошли беспорядки. В результате произошла частичная блокада украинско-польской границы.