Очереди на границе Украины вечером 30 декабря

Очереди на границе Украины — ситуация на этот вечер
На сегодняшний вечер, 30 декабря, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом заявили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словацкой Республикой
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 30 декабря: пункты пропуска
По состоянию на 23:30, 30 декабря очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в нескольких пунктах пропуска.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 17 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 150 л/а, 12 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 75 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 120 л/а, 17 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 150 л/а, 20 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 260 л/а, 33 автобуса (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 180 л/а, 20 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" — 120 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
- "Нижанковичи" — 15 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).
Очереди на границе со Словацкой Республикой
- "Малый Березный" — 45 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 40 л/а, 14 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 30 л/а, 17 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" - 40 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 70 л/а, 4 автобуса (электронная очередь), 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 тонны);
- "Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, ситуация на украинско-польской границе осложняется. По состоянию на вечер 30 декабря пункты пропуска до сих пор закрыты. Украинские перевозчики выражают свое возмущение.
Добавим, ночью 30 декабря, на пограничном пропускном пункте "Шегини — Медика" произошли беспорядки. В результате произошла частичная блокада украинско-польской границы.
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