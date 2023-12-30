Черги на кордоні України ввечері 30 грудня

Вечірні черги авто на кордоні. Ілюстративне фото: Західне регіональне управління ДПСУ

Станом на сьогоднішній вечір, 30 грудня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це заявили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Читайте також:

Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:

Черги на кордоні України 30 грудня: пункти пропуску

Станом на 23:30 30 грудня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у кількох пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею

"Ягодин" — 17 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 150 л/а, 12 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 75 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 120 л/а, 17 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 150 л/а, 20 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 260 л/а, 33 автобуси (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 180 л/а, 20 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 120 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Нижанковичі" — 15 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

"Малий Березний" — 45 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 40 л/а, 14 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною

"Тиса" — 30 л/а, 17 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 40 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 70 л/а, 4 автобуси (електронна черга), 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, ситуація на українсько-польському кордоні ускладнюється. Станом на вечір 30 грудня, пункти пропуску досі закриті. Українські перевізники висловлюють своє обурення.

Додамо, вночі 30 грудня, на прикордонному пропускному пункті "Шегині — Медика" сталися заворушення. Внаслідок цього сталася часткова блокада українсько-польського кордону.