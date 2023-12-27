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Очереди на границе Украины — ситуация на этот вечер

27 декабря 2023 00:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Очереди на границе 26 декабря – какая ситуация.
Черны на польско-украинской границе. Фото: Госпогранслужба
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

На сегодня, 27 декабря, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 27 декабря: пункты пропуска

По состоянию вечер 27 декабря очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в нескольких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей:

"Ягодин" — 18 автобусы (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
"Устилуг" — 50 л/а, 6 автобуса (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Угринов" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Рава-Русская" — 30 л/а, 4 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Грушев" — 70 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Краковец" — 120 л/а, 17 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Шегини" — 75 л/а, 20 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
"Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
"Нижанковичи" — 267 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе с Польшей 23 декабря

Очереди на границе со Словацкой Республикой:

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
"Ужгород" — 0 л/а, 19 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе со Словакией 23 декабря

Очереди на границе с Венгрией:

"Тиса" — 20 л/а, 12 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Звонковое" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
"Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов.
🇷🇴 Румыния:
"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
"Порубное" — 0 л/а, 1 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов;
"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Очереди на границе с Венгрией 23 декабря

Очереди на границе с Молдовой:

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобус (электронная очередь), 0 пешеходов;
"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
"Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Молдовой 23 декабря

Напомним, по состоянию на утро 26 декабря появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

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