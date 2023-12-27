Черги на кордоні 26 грудня - яка ситуація.

Черги на кордоні України — ситуація на цей вечір
Станом на сьогодні, 27 грудня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словацькою Республікою
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 27 грудня: пункти пропуску
Станом на 00:00 27 грудня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у кількох пунктах пропуску.
Черги на кордоні з Польщею:
"Ягодин" — 18 автобуси (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
"Устилуг" — 50 л/а, 6 автобуси (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
"Угринів" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
"Рава-Руська" — 30 л/а, 4 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
"Грушів" — 70 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
"Краківець" — 120 л/а, 17 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
"Шегині" — 75 л/а, 20 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
"Нижанковичі" — 267 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
Черги на кордоні зі Словацькою Республікою:
"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
"Ужгород" — 0 л/а, 19 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється);
"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Черги на кордоні з Угорщиною:
"Тиса" — 20 л/а, 12 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
"Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів.
🇷🇴 Румунія:
"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
"Порубне" — 0 л/а, 1 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів;
"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи - цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).
Черги на кордоні з Молдовою:
"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобус (електронна черга), 0 пішоходів;
"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, станом на ранок 26 грудня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
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